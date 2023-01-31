Kartepe Köseköy Mahallesi Kudret Sokak’ta ikamet eden Mercan Yıldırım(70) kalbinde pıhtı atması sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi Hasan Yıldırım’ın eşi ve 4 çocuk annesi Mercan Yıldırım’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Köseköy Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi.