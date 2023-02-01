Fahriye Ayaz
İzmit Bulduk Mevkii Çakırlar Köyünde ikamet eden emekli çiftçi Canfer Ayaz’ın eşi, 5 çocuk annesi Fahriye Ayaz(79)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Çakırlar Camiinden alınarak Bulduk Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Bulduk Mevkii Çakırlar Köyünde ikamet eden emekli çiftçi Canfer Ayaz’ın eşi, 5 çocuk annesi Fahriye Ayaz(79)vefat etti. Cenazesi öğle namazında Çakırlar Camiinden alınarak Bulduk Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.