Derince Çınarlı Mahallesi Koza Sokak’ta ikamet eden Erkan Bozkurt(42) havale sebebiyle vefat etti. Fiziksel engelli olan Erkan Bozkurt’un cenazesi öğlen namazına müteakip Tavşantepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.