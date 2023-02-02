Erzurum Şenkaya ilçesinde Köşkköy Merkez Küme Evlerinde ikamet eden Kazım Koçak(77) lenf kanseri sebebiyle vefat etti. Bağkur emeklisi ve 6 çocuk babası olan Kazım Koçak’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Diliskelesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Diliskelesi Mezarlığında toprağa verildi.