İzmit Çukurbağ Mahallesi Azelya Sokak’ta ikamet eden Orhan Üstün(67) yaşlılık sebebiyle vefat etti. Emekli ve 3 çocuk babası olan Orhan Üstün’ün cenazesi öğlen namazına müteakip Hüseyin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.