İzmit Tepeköy Mahallesi Bedir Sokak’ta ikamet eden Yüksel Can(58) mide kanseri sebebiyle vefat etti. KOÜ temizlik işlerinden emekli ve 2 çocuk babası olan Yüksel Can’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Horaşlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hacışey Mezarlığında toprağa verildi