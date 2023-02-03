İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokakta ikamet eden merhum Kemal Mahim ve Dilber Mahim çiftinin 4 çocuğundan biri İnşaat mühendisi Musa Mahim(33)beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Tavşantepe Ulu Camiinden alınarak Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.