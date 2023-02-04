İzmit Yenişehir Mahallesi Yeşim Sokak adresinde ikamet eden GAZAL’dan emekli Hasan Yıldırım’ın eşi Emine Yıldırım (71) yaşlılığa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Yıldırım’ın cenazesi Doğancılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğancılar Mezarlığında toprağa verildi.