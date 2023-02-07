İzmit Cedit Mahallesi Ödül Sokakta ikamet eden Kapanönü Bolulu Kasabından emekli kasap, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde öğretmenlik yapmış, özel sektörde eğitim koordinatörü ve iş güvenliği uzmanı Celal Orak ile birlikte 4 çocuk babası Kemal Orak(93)solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Bahtiyar Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.