Kadriye Eracar
İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak DSİ Apartmanı adresinde ikamet eden DSİ’den emekli merhum Hayri Eracar’ın eşi Kadriye Eracar (91) koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Kadriye Eracar’ın cenazesi Şirintepe Orhan Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz