İzmit Şirintepe Mahallesi Kocamışoğlu Sokak DSİ Apartmanı adresinde ikamet eden DSİ’den emekli merhum Hayri Eracar’ın eşi Kadriye Eracar (91) koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Kadriye Eracar’ın cenazesi Şirintepe Orhan Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.