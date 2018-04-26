Kandıra Topluca Mahallesi Kasımlar Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Kemal Alyüz’ün eşi Hakime Alyüz (86) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hakime Alyüz’ün cenazesi Topluca Kasımlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topluca Mezarlığında toprağa verildi.