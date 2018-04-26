Hakime Alyüz
Kandıra Topluca Mahallesi Kasımlar Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Kemal Alyüz’ün eşi Hakime Alyüz (86) felç nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hakime Alyüz’ün cenazesi Topluca Kasımlar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Topluca Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz