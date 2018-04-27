İzmit Malta Mahallesi Bayındırlık Kalıcı Konutları adresinde ikamet eden Almanya’dan emekli Şükrü Bolat’ın eşi Selime Bolat (76) lenf kanseri nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Selime Bolat’ın cenazesi Ayaztepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.