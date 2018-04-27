Nermin Güney
İzmit Turgut Mahallesi Kanarya Sokak adresinde ikamet eden, fırıncı Hasan Güney’in eşi Nermin Güney (58) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nermin Güney’in cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz