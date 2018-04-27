İzmit Turgut Mahallesi Kanarya Sokak adresinde ikamet eden, fırıncı Hasan Güney’in eşi Nermin Güney (58) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nermin Güney’in cenazesi Evliya Çelebi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.