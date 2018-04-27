İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Nizamoğlu Caddesi adresinde ikamet eden Tüpraştan emekli (48) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli olan Şenol Kanık’ın cenazesi Akmeşe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.