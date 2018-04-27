Şenol Kanık
İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi Nizamoğlu Caddesi adresinde ikamet eden Tüpraştan emekli (48) bağırsak rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli olan Şenol Kanık’ın cenazesi Akmeşe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz