İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi adresinde ikamet eden Büyükşehir Mezbaha Müdürlüğünde ustabaşı olarak görev yapan Osman Lüleci (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve ünlü dizi oyuncusu İzzet Lüleci, ciğerci ustası İrfan Lüleci ile birlikte 4 babası olan Osman Lüleci’nin cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.