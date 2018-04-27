Osman Lüleci
İzmit Turgut Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi adresinde ikamet eden Büyükşehir Mezbaha Müdürlüğünde ustabaşı olarak görev yapan Osman Lüleci (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve ünlü dizi oyuncusu İzzet Lüleci, ciğerci ustası İrfan Lüleci ile birlikte 4 babası olan Osman Lüleci’nin cenazesi Turgut Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz