İzmit Karabaş Mahallesi Ulugazi Sokak adresinde ikamet eden Pirelli Lastik Fabrikasından emekli Faruk Borcak (77) felç rahatsızlığından vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Faruk Borcak’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.