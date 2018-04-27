Faruk Borcak
İzmit Karabaş Mahallesi Ulugazi Sokak adresinde ikamet eden Pirelli Lastik Fabrikasından emekli Faruk Borcak (77) felç rahatsızlığından vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Faruk Borcak’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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