Derince Çenedağ Mahallesi Er Sokak adresinde ikamet eden, emekli çiftçi Adem Muti (70) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve İzmit esnaflarından Muti Kuaförün sahipleri Hüseyin Muti, Levent Muti, Fizyoterapist Ayşegül Özkan’ın babaları olan Adem Muti’nin cenazesi Sakarya Kocaali ilçesi Kozluk köyünde toprağa verildi.