İzmit Yenişehir Mahallesi Çınar Sokak adresinde ikamet eden emekli memur merhum Ahmet Rasim Ersoy’un eşi Mahbup Ersoy (1924) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mahbup Ersoy’un cenazesi Yavuz Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.