İzmit Turgut Mahallesi Cami Arkası Sokak Öz Yapı Sitesi adresinde ikamet eden berber Cemil Eşiyok (70) kalp yetmezliği vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cemil Eşiyok’un cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.