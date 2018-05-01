İzmit Yeşilova Mahallesi Burçak Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Nazmi Özen (82) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nazmi Özen’in cenazesi Kuyulu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağırgan Mezarlığında toprağa verildi.