Nazmi Özen
İzmit Yeşilova Mahallesi Burçak Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Nazmi Özen (82) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Nazmi Özen’in cenazesi Kuyulu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çağırgan Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz