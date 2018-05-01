Ayşe Çalış
Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Hüseyin Yücel Sokak adresinde ikamet eden Turizmci Ümit Deniz’in eşi Ayşe Çalış (44) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Çalış’ın cenazesi Çarşamba günü Derince Yıldızkent Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz