Gölcük Değirmendere Merkez Mahallesi Hüseyin Yücel Sokak adresinde ikamet eden Turizmci Ümit Deniz’in eşi Ayşe Çalış (44) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Çalış’ın cenazesi Çarşamba günü Derince Yıldızkent Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verilecek.