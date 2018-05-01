Kanada Ontario London’da ikamet eden ve aslen İzmitli olan Selahattin Çam (58) yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmit Zabıtan Mahallesi eşrafından Seka emeklisi Hasan Çam’ın oğlu, evli ve 2 çocuk babası olan Selahattin Çam’ın cenazesi Pazar günü Kanada Ontario London’da bulunan Müslüman mezarlığında toprağa verildi.