Habibe Koca
İzmit Tongurlu Köyünde ikamet eden çiftçi Alaattin Koca’nın eşi Habibe Koca (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Habibe Koca’nın cenazesi Tongurlu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahinler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz