İzmit Tongurlu Köyünde ikamet eden çiftçi Alaattin Koca’nın eşi Habibe Koca (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Habibe Koca’nın cenazesi Tongurlu Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şahinler Mezarlığında toprağa verildi.