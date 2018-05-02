İzmit Kozluk Mahallesi Hacı Hazım Sokak adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Orhan Canova (76) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Orhan Canova’nın cenazesi Kadıbayırı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.