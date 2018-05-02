Ömer Faruk Bıçakçı
İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi Çakmaklar Apartmanı adresinde ikamet eden bıçak ustası Ömer Faruk Bıçakçı (87) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ömer Faruk Bıçakçı’nın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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