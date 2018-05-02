Hacı Hızır Mahallesi Dileğim Sokak adresinde ikamet eden emekli başkomiser Özcan Biryılmaz (81) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Özcan Biryılmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.