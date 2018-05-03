İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Hanlı Sokak adresinde ikamet eden emekli esnaf Hayrettin Çakır (55) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Hayrettin Çakır’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.