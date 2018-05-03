İzmit Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak adresinde ikamet eden demirci ustası Yaşar Çör (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Yaşar Çör’ün cenazesi Tavşantepe Ulu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.