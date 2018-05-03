İzmit Tepeköy Mahallesi Dağçiçeği Sokak adresinde ikamet eden Aygaz fabrikasından emekli Hakkı Karaaslan’ın eşi Zülfiye Karaaslan (80) enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Zülfiye Karaaslan’ın cenazesi Sadıklar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.