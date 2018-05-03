Kandıra Goncaaydın Mahallesi Ömerli Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden Balta Liman Kemik Hastanesinden emekli Muharrem Kuzu (71) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Muharrem Cenazesi Ömerli Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.