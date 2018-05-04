Derince Dumlupınar Mahallesi İnce Sokak adresinde ikamet eden emekli şoför Cevdet Demir (76) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Cevdet Demir’in cenazesi Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.