Karamürsel Açelya Sokak adresinde ikamet eden esnaf Fehim Sönmezer (81) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Fehim Sönmez’in cenazesi Mürsel Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.