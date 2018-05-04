Fehim Sönmezer
Karamürsel Açelya Sokak adresinde ikamet eden esnaf Fehim Sönmezer (81) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 10 çocuk babası olan Fehim Sönmez’in cenazesi Mürsel Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz