Fikret Aktürk
Kandıra Özbey Mahallesi Özbey Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli esnaf ve Kıbrıs Gazisi Fikret Aktürk (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fikret Aktürk’ün cenazesi Özbey Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özbey Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz