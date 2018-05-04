Kandıra Özbey Mahallesi Özbey Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden emekli esnaf ve Kıbrıs Gazisi Fikret Aktürk (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Fikret Aktürk’ün cenazesi Özbey Mahalle Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özbey Mezarlığında toprağa verildi.