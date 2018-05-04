İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi adresinde ikamet eden Seka Kağıt Fabrikasından emekli merhum Mehmet Tümer’in eşi Müyesser Tümer (94) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Müyesser Tümer’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.