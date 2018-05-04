Necati Kartal
İzmit Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi adresinde ikamet eden Seka kağıt fabrikasından emekli Necati Kartal (86) pankreas iltihaplanması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Necati Kartal’ın cenazesi Plaj Yolu Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz