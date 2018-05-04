İzmit Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi adresinde ikamet eden Seka kağıt fabrikasından emekli Necati Kartal (86) pankreas iltihaplanması nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Necati Kartal’ın cenazesi Plaj Yolu Şirinevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Mezarlığında toprağa verildi.