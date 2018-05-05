İzmit Cedit Mahallesi İncir Sokak adresinde ikamet eden SEKA’dan emekli merhum Hüseyin Alaca’nın eşi Rukiye Alaca (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Rukiye Alaca’nın cenazesi BAÇ Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.