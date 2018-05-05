Gölcük Donanma Mahallesi İstiklal Caddesi adresinde ikamet eden emekli öğretmen Zekeriya Sürel (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Zekeriya Sürel’in cenazesi Gölcük Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.