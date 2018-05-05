İzmit Serdar Mahallesi Yüksel Sokak adresinde ikamet eden pazar esnafı Osman Özmen (58) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Osman Özmen’in cenazesi Reyhan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.