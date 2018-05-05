Gölcük Şehitler Mahallesi 321. Sokak adresinde ikamet eden tersaneden emekli merhum Kamil Öner’in eşi Mediha Öner (86) beyin kanaması sebebiyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Mediha Öner’in cenazesi Gölcük Esentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selimiye Mezarlığında toprağa verildi.