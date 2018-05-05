Mediha Öner
Gölcük Şehitler Mahallesi 321. Sokak adresinde ikamet eden tersaneden emekli merhum Kamil Öner’in eşi Mediha Öner (86) beyin kanaması sebebiyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Mediha Öner’in cenazesi Gölcük Esentepe Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selimiye Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz