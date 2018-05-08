İzmit Kuruçeşme Yenimahalle Mehtap Sokak adresinde ikamet eden Türkiye Elektrik Kurumundan emekli Kamil Ünaydın Altuğ (74) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kamil Ünaydın Altuğ’un cenazesi SEKA Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.