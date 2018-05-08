Derince Yenikent Mahallesi Didem Sokak adresinde ikamet eden merhum işçi Murat Ökten’in eşi Fevziye Ökten (55) geçirdiği kalp krizi soncu vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan kuaför Fevziye Ökten’in cenazesi İmamı Azam Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.