Fevziye Ökten
Derince Yenikent Mahallesi Didem Sokak adresinde ikamet eden merhum işçi Murat Ökten’in eşi Fevziye Ökten (55) geçirdiği kalp krizi soncu vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan kuaför Fevziye Ökten’in cenazesi İmamı Azam Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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