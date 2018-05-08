İzmit Kuruçeşme Yenimahalle Erdil Sokak adresinde ikamet eden PETKİM emeklisi merhum Ömer Dede’nin eşi Ümmühan Dede (86) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ümmühan Dede’nin cenazesi Nazmi Oğuz Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Merkez Mezarlığında toprağa verildi.