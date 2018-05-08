İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi 14. Sokak adresinde ikamet eden merhum işçi emeklisi Kamil Azman’ın eşi Ayşe Azman (95) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Kamil Azman’ın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.