Kandıra Ballar Mahallesi Ballar Merkez Küme Evleri adresinde ikamet eden merhum çiftçi Yaşar Bayır’ın eşi Fatma Bayır (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Bayır’ın cenazesi Ballar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.