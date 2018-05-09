Fatma Bayır
Kandıra Ballar Mahallesi Ballar Merkez Küme Evleri adresinde ikamet eden merhum çiftçi Yaşar Bayır’ın eşi Fatma Bayır (80) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Bayır’ın cenazesi Ballar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz