Ercan Kılıç
Gölcük Topçular Mahallesi Sarı Caddesi adresinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığında çalışan Ercan Kılıç (40) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Kılıç’ın cenazesi Cuma günü Elazığ’da toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz