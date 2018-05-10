Gölcük Topçular Mahallesi Sarı Caddesi adresinde ikamet eden Gölcük Tersane Komutanlığında çalışan Ercan Kılıç (40) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ercan Kılıç’ın cenazesi Cuma günü Elazığ’da toprağa verilecek.