İzmit Akmeşe Atatürk Mahallesi Menderes Caddesi adresinde ikamet eden merhum Refik Akgün’ün eşi Zeynep Akgün (75) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Zeynep Akgün’ün cenazesi Akmeşe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.