Gülsüm Akın
İzmit Şirintepe Mahallesi Güven Sokak Şahinler Sitesi adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli merhum Mehmet Akın’ın eşi Gülsüm Akın (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülsüm Akın’ın cenazesi Nene Hatun Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz