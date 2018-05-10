İzmit Şirintepe Mahallesi Güven Sokak Şahinler Sitesi adresinde ikamet eden Pirelli’den emekli merhum Mehmet Akın’ın eşi Gülsüm Akın (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Gülsüm Akın’ın cenazesi Nene Hatun Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.