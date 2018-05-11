Derince Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Mevki Küme Evleri adresinde ikamet eden esnaf Hayati Yıldız (78) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Hayati Yıldız’ın cenazesi İshakçılar Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İshakçılar Mezarlığında toprağa verildi.