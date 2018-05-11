İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Çakmak’ın eşi Saniye Çakmak (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Özgür Kocaeli Gazetesi eski çalışanlarından Erol Çakmak ile birlikte 5 çocuk annesi olan Saniye Çakmak’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.