Saniye Çakmak
İzmit Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden SSK emeklisi Mehmet Çakmak’ın eşi Saniye Çakmak (72) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Özgür Kocaeli Gazetesi eski çalışanlarından Erol Çakmak ile birlikte 5 çocuk annesi olan Saniye Çakmak’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz