İzmit Yenişehir Mahallesi Deniz Sokak adresinde ikamet eden çiftçi merhum İsa Yüce’nin eşi Hatice Yüce (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Hatice Yüce’nin cenazesi Sarıahmetler Köy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıahmetler Mezarlığında toprağa verildi.